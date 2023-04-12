預算案3519條提問 教育局佔最多

收到最多問題的首5個政府部門，分別為281條的教育局，其次為醫務衞生局，有262條，第3位為社會福利署，有255條，第4及第5位則為文化體育及旅遊局和創新科技及工業局，分別有172條和158條提問。而去年接獲問題最多的商經局一共有61條問題，第二是財經事務及庫務局（財經事務科）有60條，第3則為食物及衞生局（衞生科）有56條，而第4和第5則分別為教育局和發展局（規劃地政科），各有55和47條。