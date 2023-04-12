區選未有定案 預留3.14億酬金開支

【本報訊】外界關注區議會年底換屆選舉安排，但政府至今仍未有定案。繼選舉事務處預留5.78億元支付可能須舉辦的2023年區議會選舉及立法會補選後，民政事務總署在2023-24年度區議員酬金預算開支約3.14億元，較上年度實際開支1.72億元多逾80%。

較上年度實際開支多80% 民政及青年事務局書面回覆議員陳振英的提問，指民政事務總署在2023-24年度預留的區議員酬金預算，當中包括區議會主席、副主席及區議員的酬金、營運開支償還款額、雜項開支津貼、醫療津貼、任滿酬金，以及區議會主席酬酢開支償還款額。

實際上，民政署在上年度預留4.52億元為酬金等開支預算，但早前書面回覆議員時指區議會現有334個議席懸空，只剩118名區議員的2022-23年度懸空議席減少約2.8億元預算開支。

本屆區議會運作3個月後，在2020-21年度酬金相關的實際開支為5.19億元，而2021-22年度，在區議員酬金的修訂預算為3.05億元，但只剩三分之一區議員的2022-23年度預算竟為4.52億元，直逼2020-21年度452席預算。

現時區議會主席的酬金每月73,420元，主席酬酢開支償還款額為41,050元，副主席為55,070元，區議員為36,710元，營運開支償還款額每年為581,352元，還有雜項開支津貼每月8,310元及醫療津貼每年36,530元。