指定法官甩轆 議員質疑對國安法理解不足

【本報訊】立法會財務委員會特別會議昨討論司法及法律行政方面時，有議員指自委任《港區國安法》指定法官以來，當局為他們提供的培訓不足，如早前有案件的國安法指定法官未就聘請海外大律師向行政長官取得證明書，質疑是否反映指定法官對國安法理解「唔充分」；亦有議員表示政府資助的一邦國際網上仲調中心推出的平台大多至今仍未處理任何爭議，質疑推廣工作未做好。

國安講座鮮見 冀研專門培訓 議員簡慧敏就當局委任《港區國安法》指定法官的培訓繼續追問，指早前有案件的指定法官在發生涉及國安案件聘請海外律師的爭議時，是否可盡早取得行政長官證明書，惟指定法官未有這樣做，質疑是否反映指定法官對國安法理解「唔充分」。當局回覆指，2021年司法學院舉辦一系列共4場有關中國法律的專題講座，惟簡指4次講座中只有一次涉及國安法，希望政府可以具體研究專門培訓。

針對政府在2021年提供了一筆過撥款，予非政府機構一邦國際網上仲調中心有限公司（eBRAM中心），惟由eBRAM中心負責研發有關的網上平台，截至2023年2月，「2019冠狀病毒病網上爭議解決平台」合共處理28宗爭議，而其他平台尚未處理任何爭議。議員何敬康及廖長江追問平台是否要提升普及度，以及疫情冷卻後「2019冠狀病毒病網上爭議解決計劃」涉及7,000萬撥款如何處理。當局回覆指，同意平台的推廣要做得更好，而撥款有部分用在法律科技上，政府會確保調撥資源會「用得其所」。