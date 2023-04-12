境外來電增提示 遏騙案防假+852

損失金額飆至11億 4年增17倍 為提高市民對可疑境外來電的警覺性，以防止電話騙案發生。通訊事務管理局辦公室宣布，本港4間流動網絡營辦商在本月起，已就來電號為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音或文字訊息的提示，以提醒用戶相關可疑來電源自香港境外，而相關措施將於下月1日起擴展至所有流動服務供應商。

根據執法部門資料顯示，電話騙案由2018年的615宗，持續攀升至去年的2,831宗，增幅約3.6倍；引致的金額損失亦由2018年的約6,100萬元，飆升至去年的近11億元，增幅幾乎達到17倍。為加強打擊電話詐騙案，由去年9月起，通訊辦與執法部門和流動網絡營辦商成立專責小組，透過定期會議，合力制訂措施打擊電話騙案。而電話卡實名登記已於2月下旬起全面實施，有電訊商反映，由本地儲值卡在短時間內撥打大量可疑電話的數字大幅下跌，有個別電訊商稱跌幅更多於九成。

毋須在手機另作設定 通訊事務總監梁仲賢表示，事實上由今個月開始，4個主要流動網絡營辦商已開始在客戶接獲「+852」字頭的境外來電，按下收聽鍵後會收聽到一個語音提示，內容是「來電源自香港境外，慎防詐騙。」若客戶選擇繼續聆聽才會有機會與潛在騙徒交談接觸；而相關提示設有廣東話、普通話和英文3種語言；或者會以文字提示，內容一樣，包括中文和英文。有關提示服務由流動服務供應商免費提供，流動服務用戶毋須事先登記或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。

惟梁仲賢坦言，提示非本地號碼防騙措施剛推出，成效性仍有待觀察，但不少由外地來電的詐騙電話號碼，與本港號碼相近，希望用戶接聽電話時提供清晰提示，來電源於外地。即使來電顯示沒有「+」號，並且顯示為8位數字的香港電話號碼，也有可能被用作詐騙用途，市民應時刻保持警覺，不應向未經核實身份的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。

研短訊名稱登記制度 此外，相關專責小組亦正研究「短訊名稱登記制度」，梁仲賢舉例，如果客戶想以一家機構或公司名稱發放短訊，尤其是銀行名稱時，需要事先登記。完成登記後，只有登記人可以用該名稱發放短訊。專責小組正與銀行業商討，希望年底前可以率先在銀行業試行。他指銀行業影響比較大，不少人見到銀行名稱，就誤以為真，跟着按指示提供資料，因而招致損失。

梁仲賢