黃大仙57歲男子染退軍症

【本報訊】衞生署衞生防護中心公布退伍軍人病個案最新數字，在4月2日至8日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，涉及有長期病患的57歲男病人，他居於黃大仙竹園南邨雅園樓。

有長期病患 今年第13宗 衞生防護中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至4月8日，今年錄得13宗退伍軍人病個案。2022年及2021年分別有80及69宗。

男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。