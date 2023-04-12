新冠病毒傳播趨活躍 劉宇隆：殺傷力降毋須驚慌

【本報訊】本港自防疫措施解除後，新冠病毒傳播近期變得活躍，即時有效繁殖率在3月初口罩令剛解除時是1，近日則升至3。香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，目前新冠病毒核酸檢測得出的確診個案，只是整體個案的冰山一角，感染數字意義不大，而且絕大部分市民都屬於二次感染或輕症，甚至沒有病徵，每日因新冠感染入院的個案只得數十宗，死亡數字亦極低，市民不用做「驚弓之鳥」。

劉宇隆表示，近期的確診個案絕大部分市民屬於二次感染或輕症，甚至沒有病徵，而每日因新冠感染入院的個案只有數十宗，死亡數字亦極低，故市民毋須擔心。新冠病毒即時傳播率在現時個案不多的情況下，一遇變動便會出現很大波幅，他估計本周尾會回落。目前新冠病毒核酸檢測得出的確診個案，屬整體個案冰山一角，而其他數據方面，雖然污水病毒量亦回升，但仍與去年高峰期差距很大。

他相信新冠感染數字上升，與社會復常後人員交往、市民外遊及入境人數增加有關，但即使多了感染個案，亦不會重返去年底或今年初的水平，市民要學會平常心面對，只要保持健康生活，打齊疫苗就有足夠保護。劉宇隆亦稱，世界衞生組織可能即將宣布大流行結束。

昨增125核酸確診及1疫歿 政府疫情專題網站顯示，本港昨新增125宗化驗所確診核酸檢測個案。另外，昨再多一宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案；由1月30日至今，累計154宗死亡個案。

此外，政府發言人表示，特敏福口服膠囊供應穩定，但特敏福口服液製劑的供應則暫時略為緊張。因應有關情況，藥物分銷商正調撥有關口服液製劑供應本地市場需要。與此同時，衞生署亦正積極協調分銷商，以期在需要時盡快將政府儲備的抗病毒藥物（包括口服液製劑）調撥予私營醫療市場，確保藥物供應足夠。