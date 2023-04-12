醫健：健康在您手：重塑健康上網習慣

資訊科技為我們帶來豐富資訊的同時，亦有機會像一把雙刃劍，使人出現網絡成癮的狀況。部分人認為只有無節制長時間上網才算成癮。不過有研究顯示，若出現以下情況，亦要多加留意：

1：強烈欲望，腦海中經常想着上網，例如網絡遊戲的內容、渴望上網等，須持續增加上網時間以獲得滿足，並且對其他事情失去興趣。

2：失去控制，上網時間比預期長和不願停止，減少或不上網會影響心情。

3：影響日常作息，例如減少睡眠時間、延遲或減少進食等。

5大階段改變

我們可透過在以下5個階段採取不同行動，改善「網絡成癮」：

第1階段：「思考前期」——記錄每天的上網時間，思考網絡習慣對自身的影響，提升對問題的意識。

第2階段：「思考期」—— 思考改變後的好處及改變過程中或遇到的困難。

第3階段：「準備期」 —— 訂立時間表，具體地執行改變計劃。

第4階段：「行動期」—— 實踐新的生活時間表以改變使用網絡的習慣。

第5階段：「維持期」—— 努力維持改變後的新行為，並發掘上網以外的興趣。

家長協助

根據衞生署學生健康服務中心的資料，建議5歲或以下的孩子每天使用電子螢幕時間應限制在一小時以內、小學生則在兩小時內，而青少年則應學習自律地使用網絡，避免長時間使用。家長可與孩子討論過度使用網絡對他們的影響、重整時間表、運用計時器作視覺提示等，以協助孩子重塑健康使用網絡的習慣。如家長發現孩子有上述網絡成癮的狀況，便應尋求專業人士協助。聖雅各福群會「家校齊家教」家長教育計劃社工陳嘉靈