東區醫院 病房門甩殼 擊中護士頭

公院爛蓉蓉 廣華變水簾洞 本港公立醫院近期事故頻頻，無日無之，冧天花、冧石屎、墮物、設備故障等不絕於耳，正當醫院管理局宣布成立委員會檢視公立醫院的醫療儀器及設施保養維修事宜之際，讓公眾以為公院意外可以消停之際，昨日兩所公立醫院又再生事故！東區醫院內一道病房自動門的部分裝置脫落，更擊傷一名護士；而廣華醫院內的男廁天花則大漏水，水流淙淙頃刻變成「水簾洞」，要市民通知職員後方停用該廁所。各公院內部的維修及裝備問題愈揭愈多，情況實在令人憂慮。

東區尤德夫人那打素醫院昨晚公布一宗醫院設施安全事件，該院臨床腫瘤科一道病房自動門上，一件用作修飾內部電線面版的外殼裝置，昨早在開關時脫落並擊中一名護士。受傷護士經急症室醫生檢查後，除了頭頂有輕微疼痛，並無外傷及大礙。

東區醫院稱正調查起因 院方發言人表示，十分關注事件，已向有關員工致以慰問。而工程人員目前已就事件即時進行緊急維修，並調查事件發生的原因，又在昨日內完成檢查院內所有同類型的自動門及設備。發言人續指，今次出事的自動門對上一次檢查是去年11月底，當時沒有發現異常情況。事件不涉及樓宇結構安全，病人服務亦沒有受影響。醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件。

至於廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓男廁的天花，昨午突然大漏水。本報昨接獲讀者反映，昨午3時30分左右到該門診，因「人有三急」欲上廁所，惟一進門驚見男廁天花大漏水，「一入去已經見到滴緊，仲唔係少少，係好似落雨咁！」由於他實在「太急」，決定先避開漏水重災區上廁所，其後與現場其他市民一同告知保安人員，保安其後停用該男廁。讀者怒斥醫管局，指公院設施接二連三發生事故，實在難以容忍及令人費解。

廣華涉事洗手間已重開 廣華醫院回覆本報查詢時指，已經徹底清潔及消毒該洗手間，並且於昨日約下午5時重新開放予病人使用。院方續表示十分關注事件，昨日下午約3時30分接獲通知後，醫院設施管理部已即時對該男廁進行緊急維修及相關檢查，初步懷疑由於螺絲鬆脫，導致放置於假天花上的水箱傾側而漏水。而該院曾於上月26日進行例行檢查，當時並未出現有關情況。