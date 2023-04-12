臨時囚禁室 閘外僅零星警員看管

【本報訊】兩名被告在西九龍法院等候還押及保釋時疑「掉包」，有法律界人士指出一般情況下，當被告獲法庭批准保釋後，會被帶到法院的臨時囚禁室，各被告可在羈留室內交流談天，不排除有被告趁門外看管的警員不為意下，藉機交換身份。而與販毒男交換手帶的襲擊案男疑犯，涉嫌誤導警務人員已被捕，法律界人士指出，其行為亦涉干犯協助羈押人士逃脫及妨礙司法公正。

有法律界人士表示，由於周一（10日）是公眾假期，法院是假日開庭，所以絕大部分上庭人士，都是沒有警署保釋的新案件，即是要48小時內帶上法庭。即使法庭批准保釋，上庭人士都要返回羈留室辦理手續。

法律界人士形容，西九龍法院的臨時囚禁室就像一個有閘的大房，閘外有警員看管，但為數不多，而臨時囚禁室內只有各類案件的被告，期間被告之間的談天交流「冇話唔得」。

核對身份存漏洞 而在辦理保釋手續後，要等待法庭發出「黃紙」（保釋文件）才可離開，「部分法官會自己填（黃紙），咁就等耐啲」。就核對身份而言，法律界人士指出，其實上庭前都有漏洞，因為有警署保釋上庭的被告，會有人核對其身份證；反而無警署保釋的被告，身份證放在「包頭」（即被羈留人士財物）內，故無法核對身份證。