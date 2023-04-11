立法監管搞咁耐 潮流一早換晒代

「講就天下無敵，做就無能為力！」向來係港府嘅施政特色！好似話港府近期頻頻高呼要推動創新科技發展，要香港走在潮流嘅尖端，講就講得動聽，做起上嚟係點？每當有新興科技產物出現，港府都會遲人一拍；直到民間大流行，官員先有所察覺，開始研究相關嘅政策同立法工作。等到政策落地，嗰啲科技產物一早Out晒，又有其他新興產物流行。呢個惡性循環不斷重演，又何談創新呢？

呢嗱！好似話各式各樣嘅電動代步工具，諸如電動滑板車咁，查實面世咗都至少十幾年；仲曾經因為有位美國總統踏住電動滑板車差啲仆低，而震驚世人添！隨着科技發展，電動代步工具唔再係有錢人嘅玩意，喺世界各地開始普及，香港自然唔例外，而且款式仲不斷推陳出新。目前，喺香港最為火爆嘅，當數俗稱「風火輪」嘅電動單輪車，但都已經流行多時，不但唔罕見，甚至可以話係常見！

常見歸常見，又唔代表合法嘅！按現行法例，由於電動代步工具係由機械驅動，係唔可以喺行人路或單車徑上使用，所以假如大家喺街上見到有人腳踏「風火輪」駛過，查實佢係犯緊法。之但係，用舊法例去監管新科技，係咪不合時宜呢？因為有舊法例嘅存在，而禁止使用新科技，又會唔會阻礙創意科技發展呢？答案顯而易見！

無可否認，新科技產物嘅誕生，既會為市民帶來方便，但亦可能造成危害；但正因如此，港府好應該及時制訂新嘅法律去監管，最大程度降低危害；同時，合法化亦有助推動新科技產業進一步發展！道理好簡單，大家都明白，所以咁多年嚟，坊間一直有呼聲要求電動代步工具合法化。

可惜嘅係，港府一直拖住唔做，等到現行法例不足以震懾使用者，電動代步工具喺本港愈趨普及，先有所行動。直至尋日，卒之有運輸署研究小組成員喺大氣電波上透露，呢啲代步工具有望合法化，不過仲要拖多大半年，皆因最快要等到今年底！至於小組成員所提及嘅規定，諸如只能行走單車徑、電池必先經過安全認證，同時考慮加入限速裝置等，其實都係合法化嘅好處！絕大部分市民都係奉公守法嘅，只要有法可依，就唔會咁多盲頭烏蠅亂咁衝！

令人無言嘅係，港府都行到合法化呢步，依然貫徹本色，只監管上一代「潮物」，未將現時最流行、最常見嘅「風火輪」納入監管，而係以未必有車頭燈及有效煞車制動系統為由，美其名繼續禁止使用，實則維持原狀！問題係，唔單止香港，「風火輪」喺世界各地都日漸普及，趨勢未見因明文禁止而消退，咁何解港府唔行多步，將其納入監管呢？哪怕規定再嚴格一啲，例如要求用家考牌咁，至少有法可依，咁先可以最大程度保障到用家同其他道路使用者嘅安全。