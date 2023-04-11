龍七公：台灣玩火自焚 圍島演練頻頻

俄烏戰事未平，台海又生事端！美國日前不顧北京反對，容許蔡英文過境洛杉磯，並會晤眾議院議長麥卡錫，解放軍東部戰區隨即宣布舉行一連3日包圍台島的戰備警巡及「聯合利劍」演習。面對陸方「大軍壓境」，台方緊急召回三軍部隊主官回營區坐鎮，又要求各軍進入戒備狀態。面對急劇升溫的態勢，悲觀者憂慮台海隨時擦槍走火，樂觀者則認為陸方只是展現姿態，爆發戰爭的機率極低。

具戰略價值 耗台軍資源 從上周六起，解放軍東部戰區海陸空三軍聯同火箭軍，分別在台灣東南西北4個方位展開演練，並步步向台島進逼。雖然台軍強調有能力全天候掌握陸方的演訓動向，擺出一副「輸人唔輸陣」的姿態，事實卻是，解放軍逼近台島，幾乎觸手可及，台軍所謂「掌握動向」不過是基本中的基本，不能掌握反而是笑話！值得注意的是，此次演練與前眾議院議長佩洛西竄訪台灣時類似，意味着圍台演練不再特殊，已成為陸方對於美台高層會晤的「標準回應」；可預期的是，隨着美台官員交流加深，解放軍圍台演練將逐漸常態化。

圍台演練的意義，不止於震懾島內的「台獨」勢力，更蘊含極高的戰略價值。首先，能全天候掌握對方軍力動向的不只台軍，解放軍同樣可通過衞星、抵近偵察、無人機，甚至間諜等手段，監視台軍的部署乃至一舉一動；尤其隱藏台灣中部山區的軍事力量，演練倘能「引蛇出洞」，迫使台軍暴露位置，日後一旦發生武統戰爭，解放軍將可更針對性地打擊台軍防禦力量，對迅速奪取制空權、制海權，有莫大幫助。

其次，頻密的圍台演練，正一點點消耗台軍儲藏的資源。單看武器質量，或許有人會認為台軍不遜於解放軍，畢竟台灣多年來持續向美國購武，雖然大多是退役或次一級的武器，但美國軍事科技領先全球，即使只是次一級裝備，台軍依然優於世界上大部分軍隊。事實上，各個關於世界軍力排名的研究中，台軍的排名從來不低，甚至曾排入前十。然而，再先進的軍備也有「壽命」，頻繁地使用既加重後勤維護的負擔，也會消耗大量燃料，兩者同樣牽涉軍費開支。說到底，要養活一支強大的軍隊，談何容易！

再者，解放軍頻繁抵近演練，正逐步麻痹台軍的警覺性，更有利解放軍採取閃擊戰！輿論普遍認為，為防止域外勢力介入，解放軍一旦決定武統，必採取速戰速決方式，如此一來，如何欺瞞對手，不動聲色地大規模調動軍隊，同時讓對方鬆懈，便成為關鍵；圍台演練常態化正好解決這一難題！

雖說包括今次在內，解放軍連續兩次大規模環台演練，美軍皆有出動航母戰鬥群抵近戒備。惟今次演練中，解放軍航母「剛好」在美軍航母附近展開遠海演訓，意味不言而喻！何況，美軍航母孤軍深入解放軍陸基反艦導彈的火力圈內，縱然能即時介入，美軍艦隊也要做好玉石俱焚的準備！