言必有舜：增設街頭表演場地

筆者在兩周前與團體合辦街頭青年活動，主打是街頭Busking，地點就在旺角的公共空間，街頭Busking反應不錯。過去，有不少愛好Busking的青年人反映，香港欠缺街頭藝術表演場地。筆者去年公開發表並向當局提交的「制訂未來五年藝術文化政策及發展藍圖」倡議書，提出當局須善用海濱的公共空間，預留作表演空間或公共藝術展覽場地。

最近政務司司長在立法會前廳交流會，也說考慮增加更多Busking的公共空間，海濱是其中一個選項，筆者對此非常贊同。其實，本港雖然沒有法例禁止街頭藝術表演，但也有不同規範。例如，警方有通過《簡易治罪條例》，對街頭演出者發牌，屬於一次性的活動申請，申請者較少。還有透過《遊樂場地規例》，管制場地使用者不得利用樂器或發出聲響或唱歌，對他人造成煩擾，否則即屬違法。無論如何，上述零散法則，都是令街頭表演者卻步。

西九管理局應盡早恢復2015年已推行的街頭表演計劃，並優化安排，例如多在西九管理局網頁簡介Buskers名單、表演時間及地點，並在場地上協助宣傳。而當局須盡快透過諮詢，增加Busking指定場地。海濱以外，還可開放遊客較多的地點，甚至在大館、PMQ等文化藝術區，只限持有演出許可證的藝術家，才可在指定地點表演。

另外，就是確立一套合理的街頭表演許可證發牌制度，這可參考西九管理局、借鏡澳洲等地，規限表演時間、聲浪等，只有持牌者才可在指定地點表演。當局亦可設置網上平台，讓申請人查閱場地配額、規定及進行網上申請。最重要是，獲發牌者要通過表演示範，擁有一定水平。讓青年有更多機會街頭表演，既可提供發展機會，又可提升本地藝術文化氣氛。