強詞有理：賊性難移

江山易改，賊性難移。美國國防部外洩機密文件，揭示美方不僅深度滲透俄羅斯安全和情報部門，而且肆無忌憚監視和竊聽盟友。南韓就是其中一個目標，最少有兩次關於烏克蘭問題的內部討論，被美情報部門非法竊聽。當然，這不是甚麼新鮮事，「走佬特工」斯諾登早就踢爆，美國情報部門長期透過「稜鏡計劃」對包括盟友在內的各國領袖進行監聽，德國前總理默克爾也是受害者之一，南韓被竊聽又何足為奇。

最好笑的是，南韓當局還要裝作若無其事，指過去多次發生類似情況，但未達到根本上動搖韓美關係的程度，強調兩國同盟依然「堅固」。這正是典型的唾面自乾，南韓名義上是美國盟友，實際上不過是軍事附庸，明知被非法監控，也只能啞忍，還要替美國說好話，簡直窩囊至極。早在前年10月，美國中央情報局就被揭發在首爾設立秘密辦公室，專門搜集南韓情報，曾引起當地社會輿論嘩然，最後還不是不了了之。在美霸面前，首爾當局既不敢說不，更不敢反抗。

尤其是現任總統尹錫悅，對美國俯首帖耳，比哈巴狗還聽話。美國基於遏華需要，要求南韓與日本「和解」，尹錫悅立即配合，聲稱日本已從過去軍國主義的侵略者轉變為與南韓共用普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手的合作夥伴。為了討好日本，首爾當局還透過國內一個基金會，自行賠償二戰時遭日本強徵的南韓勞工，因此受到在野黨猛烈抨擊，被指「外交史上最大恥辱和污點」。過去南韓總統幾乎無一善終，不是坐監就是自殺，尹錫悅出賣國家利益以討好日本，難道不怕下台後遭清算？

還是基辛格說得對，做美國的敵人很危險，做美國的盟友更致命。美國將自身利益置於全世界利益之上，將本國安全置於全世界安全之上，無底線監控所有國家，連盟友也不放過，而且猶有過之。最離譜的是，每當醜聞被踢爆後，華府從來不承認這樣做有甚麼錯，也懶得解釋，只會追究到底是誰洩密。前國務卿蓬佩奧甚至將情報部門撒謊、欺騙、偷竊視為一種「榮耀」。都說無恥者無敵，老美將這句話演繹得淋漓盡致。

美國一直熱衷於為某些國家貼上「流氓國家」或「無賴政權」的標籤，其實，論流氓程度和無賴作風，任何國家都無法和美國相提並論。