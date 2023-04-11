龍吟虎嘯：對統堅拒與半推半就

蔡英文竄美，馬英九訪陸，會對台灣「大選」有影響嗎？當然會有。蔡英文竄美，是有心栽花，馬英九訪陸，是無心插柳。無論是栽花還是插柳，都有可能「花不開」或「花開」，都有可能「柳成蔭」或「長不成」；蔡英文竄美，對大選影響是做過算計的，是為了助推民進黨、賴清德選情，是把對大選影響當成竄美「成果」。

蔡英文竄美返台後說，台灣即將迎來2024年「總統大選」，說她「以現任總統所主導的外交政策，對台灣是最好的政策」；她聲稱，現在自己做的事情，對台灣是最好的，未來哪個人、哪個黨候選人當選，都能「以確保台灣最佳利益來形塑」，這就是在為民進黨和賴清德拉選票，希望他們能繼續蔡英文的「倚美謀獨」。

馬英九在策劃和聯絡「訪陸」時，是沒有任何影響台灣大選的想法，他只是想祭祖、文化交流、當大孝子，且盡量減低此行的「政治色彩」；馬英九已對政治心灰意冷，對國民黨極度失望，對台灣任何選舉，誰當「總統」、誰在立法院佔多數、誰在「九合一選舉」中拿下多少地盤沒有興趣，「英雄到老皆皈佛，宿將還山不論兵」。只是形勢使然，馬英九祭祖訪陸，在大陸方面的努力下，在馬英九內心深處的「中國情懷」火種未熄下，短短12天，「九二共識」還是燃燒起來。傳到台灣後，台灣民進黨當局拚命滅火，民進黨、綠營政客紛紛大罵馬英九，一些人也在猜測馬英九返台後會不會復活「九二共識」，影響國民黨「徵召」參選人，甚至有人呼籲馬英九重新披掛，落場參選。

從目前中國和美國博弈、世界局勢、海峽兩岸緊張關係、大陸武統箭在弦上而論，今次台灣大選的重要性超過歷屆，安危在呼吸之間，今次大選無論甚麼黨、甚麼人上台執政，大陸都極可能提出商談「統一」的要求。對此可以預料，民進黨會「堅拒」，國民黨會「半推半就」，這樣的差別會有完全不同的後果。