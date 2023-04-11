坦言集：香港與台灣

香港與台灣社會都屬內地遷徙而來的移民社會。香港是廣府人為主，台灣是閩南泉漳廈為主，其後更多的是從內地轉移而來。自內地內戰以來，兩地移民也多已有兩三代的歷史，可惜政治因素使兩地都與內地隔閡，台灣便變成敵對。不過，港台兩地卻一直友好，血緣地緣關係密切，兩地人民差不多是自由來往，文化互通，跨境的親屬朋輩不少。內地改革開放之後，變成三地通關，有着大中華融合的趨勢。只可惜民進黨在美國擺弄下，數典忘祖，甘心投靠美國轉變為台獨。民進黨當權便限制了港台的溝通，阻止了融合。不過，即使其近年支持香港的黑暴，強調政治對立，仍然阻不住港台民眾的來往。一如台灣與內地三通阻不了，香港與台灣的交通往來更頻密便捷，單民眾的交往融合便已可是抑制台獨在台發展的重要因素。

香港一直發展領先台灣，港貨代表正貨。香港的都市化、國際化，以及金融中心的發展，也一直作為台灣倣效、參考的典範。台灣民眾喜愛來香港體驗大都會的各種氣氛，香港民眾也鍾情於台灣的鄉土人情，兩地民眾之間存在着相互仰慕之心。而事實上，港台兩地在經濟方面亦大有協同的優勢潛力。香港的金融、航運物流和內地的連接都可有助台灣製造業與農業的向外發展。就算是科研教育，香港的英國化，工商管理與服務，與台灣的美國化管理工程製造業，可成分工協作，互相配合的跨境體系。閩系文人與粵系文化也可在兩地融和中互融。香港與台灣都是中國人的社會和文化，卻與內地有所差別，三地結合多元交流，有利各個方面的創新演化。

即使因台獨因素，北京要制裁台灣，採取經濟圍堵掣肘，卻可以開一缺口，讓香港與台灣雙邊自由開放互通。一是圍城三方，留一缺口，有利台灣人民破解民進黨台獨的政治桎梏、經濟民生的連累。二是以香港來助台灣轉型，擺脫美國的操控。以港台民眾的交往，來化解台灣社會對內地的猜疑誤解。以香港作為緩衝，也利用港人的現實主義，使台灣社會可與內地重新結上各種合作的連接，從現實利益認識台海和平反獨的重要。三是有港台交流合作，當可緩台獨之勢，減武統風險。

港台交流合作靠的是人，香港出生的馬英九與調景嶺長大的一兩代人當是最佳推動的力量。