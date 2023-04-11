政情：北上度假議員各有不同 歎完世界記得做好份工

清明加埋復活節嘅長假期尋日結束，外遊嘅市民都陸續返港，相信班議員都唔例外。疫情3年，內地都變咗好多，好似議員田北辰、鄧家彪同吳傑莊就分別去咗北京、桂林同四川，而且每個人都試咗唔少新嘢添！

正所謂開心嘅日子過得好快，但係議員田北辰（田二少）就搵到假期「漏洞」，之唔係只要喺清明節之後請一日假，就可以連住復活節假放6日囉！其實，好多打工仔都用咗呢個「漏洞」，出去玩舖勁。

田北辰街邊食羊肉串 田二少三代同堂齊齊上北京玩，話要「走勻街頭巷尾，食盡街頭小吃」咁話！咁唔知佢覺得咩係北京最好食嘅嘢呢？佢話一直唔中意食羊肉，因為食親都又乾又柴，但秉持住「邊度排長龍就去邊度」嘅原則，去咗一間烤肉店食羊，佢形容係「唔試猶自可，一試上晒腦，羊肉肥瘦適中，油香撲鼻，又嫩又腍」，大讚係食過最好味嘅羊肉串，仲要係冇「之一」添，而佢嘅大孫女同佢喺街邊唰羊肉，食到唔肯走。

佢食咗人生中最好食嘅羊肉串，議員鄧家彪就去桂林坐滑翔傘高空飽覽群山！鄧家彪話坐高鐵由香港直抵桂林只要4個鐘，今次就同屋企人一齊坐喺親子電單車漫遊漓江山水田野，唔知係咪追求刺激，佢竟然坐滑翔傘，有網民就擔心佢安全，亦都有網民大讚佢好叻，話佢敢玩喎。

另一名議員吳傑莊原本去咗四川嘅助學活動，但做完晒嘢就去咗登佛教四大名山之一嘅峨眉山，大讚喺海拔3,079米高嘅山上，「雲霧繚繞，如入仙境」添！既然去得佛教名山，佢亦去拜會金頂寺院，仲獲贈「佛光普照」作為紀念。

假期即將完結，田北辰去旅行時，都不忘提提大家要記得起身返工，立法會有好多嘢排住隊等班議員埋位，事關接住落嚟有21節嘅財務委員會特別會議，係審財政預算案嘅，所以議員去旅行歎完，就要返嚟做好份工嘞！