入境處 加推兩措施體貼市民 換領身份證便利大增

明起實行 可預約日子長達96工作天 持證者准延長時段內辦理 鑑於通關以來市民對換領身份證的需求非常殷切，一向服務以人為本的入境事務處，明日起再推出兩項優化預約身份證申請的安排，包括年滿11或18歲並已持有香港身份證人士，可預約於人事登記辦事處的延長服務時段辦理換證手續，以及人事登記服務預約系統的可預約日子，由現時的24個工作日延長至96個工作日。有議員歡迎政府進一步優化更換身份證的安排，更加便利市民。

自今年3月6日起，4間指定人事登記處，包括港島、九龍、觀塘及屯門辦事處，延長服務時間至晚上10時，以在延長服務時段，即星期一至五下午4時半至晚上10時，以及星期六下午12時半至晚上10時，繼續有序地處理在「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請。

入境處昨再推出優化措施，明日起年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除了可按現時的安排預約於6間人事登記處的一般人事登記服務時段辦理換證外，亦可預約於上述4間指定人事登記處的延長服務時段辦理換領身份證手續。有關安排只適用於已持有香港身份證的申請人辦理換證申請，年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

倘緊急補領 可毋須預約前往 第二個優化措施是人事登記服務預約系統的可預約日子，將由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。為確保可順暢有序地辦理換證手續，市民應根據已預約的時間到達人事登記處辦理申請身份證手續，人事登記處不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證的人士，可以毋須預約，人事登記處職員會因應個別情況提供協助。

議員周浩鼎表示，歡迎政府進一步優化更換身份證的安排，當局將人事登記服務預約系統的可預約日子延長至96個工作日，更加便利市民辦理預約手續。

入境處新智能身份證換證計劃於上月3日結束，更換了684萬張身份證，佔目標85%，惟隨着通關，不少市民紛回港換證，故於上月6日起延長4間登記處服務時間至朝8晚10，將每周處理申請上限由1萬張增至1.8萬張，而首3周合共已簽發再多8.7萬張身份證。

精益求精 公眾假期加班換證 入境處更破天荒在清明節及復活節首日（本月5日及7日）的兩天公眾假期，於港島人事登記處加開服務時段。