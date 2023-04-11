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店舖遭刑毀 電閘半開防盜響

店舖電閘掣箱蓋被撬毀。（胡德威攝） 店舖電閘掣箱蓋被撬毀。（胡德威攝）
店舖電閘掣箱蓋被撬毀。（胡德威攝）
【本報訊】昨日清晨接近6時，旺角洗衣街141號大廈保安報案，指大廈地下一間食品舖防盜鐘響起、電閘半開，疑有竊賊潛入。執法人員到場調查，發現店舖電閘掣箱蓋被撬毀，惟經店舖負責人點算後，相信現場並無財物被盜，遂將案件列作「刑事毀壞」跟進，暫未有人被捕。
現場位於洗衣街一店舖。現場位於洗衣街一店舖。
現場位於洗衣街一店舖。
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