店舖遭刑毀 電閘半開防盜響

【本報訊】昨日清晨接近6時，旺角洗衣街141號大廈保安報案，指大廈地下一間食品舖防盜鐘響起、電閘半開，疑有竊賊潛入。執法人員到場調查，發現店舖電閘掣箱蓋被撬毀，惟經店舖負責人點算後，相信現場並無財物被盜，遂將案件列作「刑事毀壞」跟進，暫未有人被捕。