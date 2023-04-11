假期打擊交通違例 拘17男扣7車

【本報訊】新界南區執法人員上周六（8日）至周日（9日）凌晨，在區內進行打擊藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊復活節假期期間的相關罪行。人員共拘捕17名男子，當中包括一名53歲男子為通緝人士，他們年齡介乎26歲至53歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藏毒」、「危險駕駛」、「拒捕」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「意外後沒有停車」、「未能出示身份證明文件」及「超速駕駛」。