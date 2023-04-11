上水怪盜 擸48罐豆豉鯪魚 奪門逃

「復活兔」穿空手道袍 亮刀將軍澳 世亂必有怪事，近期社會動盪，本港接連發生令人啞然失笑的「奇案」。上水一間超市昨晨被怪賊「光顧」，賊人對豆豉鯪魚罐頭「情有獨鍾」，趨近貨架大擸特擸，行徑引人注目，他其後亮出鎅刀嚇退起疑的店員，逃離超市滿載而歸；另一方面，將軍澳有菲傭在買餸路上碰見持刀客，慌忙掉頭逃跑，執法人員奉召到附近搜索，截獲一名穿空手道袍及戴「兔耳」飾物的「復活兔」男，起出一把紙製刀，即時將他拘捕及送院檢查。

昨晨11時許，一名身穿黑色風褸、藍色長褲、孭紅色背囊的戴口罩男子，大模廝樣走入上水新康街67號一間超市，「狂掃」貨架上48罐、共值約1,800元的豆豉鯪魚罐頭，然後快步朝店門離去。職員留意到他行為異常，不禁「望多兩眼」，雙方四目交投之際，男子登時露出惡相，並且亮出一把鎅刀指嚇，職員擔心對方行兇，一時束手無策，只能目送男子離開後報案。

遭「兔男」指嚇 菲傭走夾唔抖 執法人員在附近兜截賊人無果，已即時翻看超市閉路電視，掌握賊人容貌及進行追緝。

另外，昨晨約9時半，將軍澳一名37歲菲律賓女傭外出買餸，步至寶康路108號廣明苑廣昌閣對開，遇上一名身穿空手道袍的奇怪男子，男子雙眼通紅，狀甚激動，迎面見到該名菲傭後，以一把長約30厘米的刀狀物體指向她，嚇得菲傭「走夾唔抖」逃返家中，報案聲稱遭人追斬。

執法人員得悉疑人往廣賢閣方向逃走，隨即分頭持盾搜索，至下午約2時，終於在唐俊街21號海翩匯對開截獲涉案男子。

當時該名姓范（26歲）男子身穿雪白道袍，頭戴「兔耳」頭飾，懷疑裝扮成「復活兔」，人員從范男身上搜出一把紙製刀，以涉嫌「藏有攻擊性武器」將其拘捕，並安排他送院檢查。據悉，疑人有情緒病紀錄，與女事主素不相識，暫時不知道他的持刀原因。

圖劫西區便利店 男子今提堂 此外，前日凌晨3時許，西區德輔道西一便利店職員報案，指稍早有一名男子聲稱其手持的袋內藏有利刀，威脅他交出店內所有現金，他拒絕就範，立刻按動警鐘，成功嚇退賊人。執法部門翻查閉路電視及深入分析後，當晚約10時在屈地街拘捕一名姓李（35歲）男子，涉嫌「企圖行劫」。李已被暫控一項上述罪名，案件今晨於東區法院提堂。