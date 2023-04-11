工作困擾 墮樓男伏屍電車路

【本報訊】前晚11時許，有途人行經西環吉席街2號海怡花園2座對開時，發現一名男子倒臥電車往堅尼地城方向路軌上，懷疑高處墮下致頭爆肢折，於是報案求助。救護員趕至現場，惟經檢驗後證實男子已經死亡，其遺體由帳篷遮蓋。

調查人員其後在上址大廈天台位置，發現懷疑屬於死者的拖鞋，相信他由該處墮下。人員在場亦檢獲遺書，經調查後證實死者姓葉（26歲），為大廈住客，事主疑受工作問題困擾，不排除因而自尋短見，其死因有待剖驗確定。

由於事主伏屍位置阻擋電車開行，現場東西行電車路軌需暫時封閉，當時一輛往堅尼地城的電車受阻「進退兩難」。運輸署宣布，受事件影響，介乎石塘咀總站及堅尼地城總站之間的來回方向電車服務一度暫停。

情困青年旺角跳樓亡 另昨午一時許，一名男子於旺角彌敦道近弼街一大廈天台墮下，倒臥弼街對開行人路上重創昏迷，由駕駛人士報案。救援人員接報趕至現場，將事主送院搶救，其後證實不治。現場遺下大攤血漬，據悉，事主不是上址住客。

執法人員調查後證實事主姓劉（25歲），現場有檢獲遺書，相信他從上址天台墮下，其死因有待剖屍後確定。據了解，事主受感情問題困擾，不排除為此而輕生。