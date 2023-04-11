保守禁用風火輪 議員倡放寬討論

電動單車料最快年底合法化 電動單車等代步工具意外頻生，惟本地一直無法例規管。就運輸署計劃今年上半年內向立法會匯報相關規管架構，有政府專家預期，電動可移動工具最快今年底合法化。屆時電動滑板車、電動單車可於單車徑行駛，上限時速25公里；惟現時通街常見人使用、俗稱「風火輪」的電動單輪車等則仍然禁用。有議員認為，政策不宜一刀切，建議繼續研究後探討放寬空間。

運輸署前年起，先後於大埔和將軍澳單車徑，實地測試電動可移動工具。據了解，當局早前委託生產力促進局研究初步規管，建議容許使用電動滑板車和電動單車，但須符合多項安全要求，如重量上限20公斤、闊度不可超過65厘米、最高時速25公里，以及安裝照明裝置、制動及停車裝置等。

運輸署研究小組成員兼香港汽車會會長李耀培透露，由於電動可移動工具的相關使用者毋須考牌、無年齡限制，故政府會看重其安全度。其中，獲放寬合法化的電動滑板車及電動單車，擬只准在單車徑行駛，禁止踩上行人路，相關修例、罰則將參考單車規管。

擬加入限速裝置 超速即斷電 至於「風火輪」、兩輪或懸滑板電動平衡車、電動滑板、電動雪屐等，因未必有車頭燈、反光燈，以及有效的煞車系統，故未能符合安全要求而不准合法化。

李耀培又指，參考外國經驗，政府認為電動可移動工具日後與一般單車共同使用單車徑，須平衡各方需要，如顧及兩者車速等。政府考慮加入電動單車限速裝置，要求製造商限制有關產品最高時速不超過25公里，一旦超速可即時停止供電。倘市民已有的電動單車不符限速要求，或需交還製造商或代理商，維修至限速低於25公里才可合法使用。

翻查資料，運輸及物流局今年2月已表態傾向電動單車合法化，指早前試驗結果顯示，「在施加合適的技術及安全要求下，電動可移動工具的行駛速度、行駛時所需的空間及操作表現皆與一般單車相若；而電動可移動工具在單車徑的運作亦大致暢順」。但基於安全考慮，不應在行人路和行車路行駛。

議員陳恒鑌認為，電動可移動工具合法化初期較保守是可以接受，但政策不應該一刀切，擔心部分使用人或繼續偷偷使用「風火輪」等。他建議當局繼續研究個別電動可移動工具，包括開放單車公園等場地試驗等，在可行情況下逐步放寬。