廣東招聘畢業生 逾四千職位適合港人

【本報訊】香港納入粵港澳大灣區發展規劃，部分港人亦有意到大灣區工作，尋求更多機遇。有內地傳媒報道指，由昨日起，廣東省各事業單位招聘過萬名員工，當中更包括納入粵港澳大灣區計劃的9個城市，共提供4,279個職位，工作涵蓋教育、衞生及文化等行業，招聘對象包括香港及澳門居民。

根據南方網的報道，廣東省事業單位昨天起公開招聘高校畢業生，共有13,058個職位，其中符合粵港澳大灣區發展規劃、可招聘港澳居民的職位有4,279個，相關招聘工作崗位位於廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶。

薪酬不及港 生活成本較低 按照報道指出，這些適合港澳居民應徵的職位，涵蓋教育、衞生、文化、科技、道路建設等行業，惟提供的薪酬低於港澳，但工作穩定、社會福利保障完善，而且所在地的住房、餐飲等生活成本較低，惟報道未有提及實際薪酬及工作時數等細節。

根據「粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法」的規定，無外國居留權的港澳永久性居民都可以申請相關職位，這次招聘為期兩天。事實上，內地多年前提出粵港澳大灣區計劃，希望把這個區域打造成世界級的金融、貿易及創新科技灣區；在廣東部分，廣州等9個城市被納入這個規劃之內。