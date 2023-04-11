沙田兩大樹先後倒塌 2傷3車毀

【本報訊】沙田有兩棵大樹倒塌。昨晨約11時，排頭街近萬佛寺對開山坡一棵高15米、直徑約20厘米的大樹折斷傾側，並有約1.5米長的樹枝飛墮而下，當時有一名姓江（58歲）男子偕其姓陳（52歲）妻子路經該處，為了躲避樹枝跌傷手腳，其後自行報案及登乘救護車送醫。大樹塌下後，有部分樹幹懸於半空，執法部門封鎖通往萬佛寺的山路，由消防用繩索固定樹身，將塌樹鋸開移除，直至確保安全才解封道路。

大約3小時後，馬鞍山烏溪沙村亦有一棵約高10多米、直徑近1米的大榕樹歪倒，樹幹壓落一輛貨車，將擾流板砸凹，樹杈則殃及另外兩輛私家車，幸無人受傷。消防到場移除斷樹，留待相關部門人員清理；兩輛私家車損毀輕微，待樹杈移開後，司機已將座駕駛離現場。

樹身疑受颱風影響生長 居民廖先生表示，該棵榕樹其中一側在2018年颱風「山竹」襲港時被吹斷，此後樹身轉而朝另一側生長，由於樹木健康無礙，事後一直無人理會，未料昨日忽然連根拔起，「（大樹）咁壯都冧都無辦法，唔好砸親人就得喇！」