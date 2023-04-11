低壓區漸發展 本周後期或進南海

【本報訊】今個月可能打風？天文台前日（9日）透過「天氣隨筆」表示，位於菲律賓以東的海域，在昨日至本周三（10日至12日）將有低壓區逐漸發展，不過綜合實況氣象觀察數據及電腦模式預測，該低壓系統有機會在本周後期進入南海，但其強度會減弱。天文台會密切監測其發展。

根據衞星雲圖顯示，與一個低壓區相關的不穩定天氣，正影響菲律賓以東海域，在較高的海洋「熱帶氣旋潛熱」及較弱的垂直風切變下，預料該低壓區會在未來兩三日逐漸發展，並沿高空反氣旋的西南側靠近菲律賓。

4月過去曾4次打風 不過，有部分電腦模式顯示上述低壓區會橫過菲律賓，並於本周後期進入南海中至北部，但該區的「熱帶氣旋潛熱」較低，垂直風切變亦較強，加上受菲律賓的地形影響，預料該低壓系統屆時會有所減弱。另有個別電腦模式預測受高空西風槽影響，該低壓系統會在菲律賓以東海域轉向，並移向琉球群島以南海域一帶。

翻查資料，本港過去曾出現4次在4月懸掛1號至3號熱帶氣旋警告信號，分別涉及4個颱風或超強颱風，包括1967年的「維奧莉」、1978年的「奧麗芙」、1999年的「利奧」，以及最近的2008年的「浣熊」。