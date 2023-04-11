女子冰球世錦賽 港隊歷史性奪金 大會又搞錯國歌 領隊：及時修正

【本報訊】香港女子冰球隊周日（9日）在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽，於第三級別A組賽事歷史性奪得金牌，獲得明年的升班資格。對於近來屢次出現賽事上播錯國歌事件，港隊領隊昨日（10日）表示主辦方仍有出錯，因是次賽事負責接收記憶棒（USB）及播放國歌的是不同職員，由於收取USB人員未有將載有正確版本國歌的記憶棒（USB），轉交給播歌人員，而播歌人員則是自行下載了錯誤版本的國歌，所幸獲主辦方安排與播歌職員核對國歌後及時修正；領隊並稱若第一場賽事都出錯，不知如何向大家交代。

主辦方自行下載錯誤版本 今次女子冰球世錦賽A組共有6支球隊作賽，港隊在最後一場賽事以3：0擊敗愛沙尼亞，以5戰4勝取得13分奪冠。於上一場擊敗港隊、且一直位居榜首的立陶宛，在同組另一場賽事以1：2不敵烏克蘭，最終以5場3勝得11分跌落第三，烏克蘭就以總分12得亞軍。

香港冰協在賽後表示，感謝社會各界近日對冰球運動員的支持，領隊關婉儀則非常多謝男女子球員多年來為香港冰球的付出，她又說，明白國歌的重要性，會在頒獎前再檢查國歌是否正確，希望特首和官員不必擔心。

港協暨奧委會亦表示，對香港女子冰球隊歷史性奪冠表示祝賀，並感謝球員及訓練團隊付出，展現香港運動員的實力；並強調將一如以往，全力支持香港運動員訓練及作賽，並與各體育總會繼續合力提升體育發展水平。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日亦祝賀香港女子冰球隊於世界錦標賽第三級別A組賽事中，歷史性奪得冠軍，又指冰球隊表現優秀，能夠突破過往的成績，創造另一高峰，可喜可賀。