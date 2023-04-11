信用卡騙案累苦主 議員倡改善指引

【本報訊】近年信用卡被盜用的案件頻繁發生，有市民信用卡被盜用後銀行以持卡人「嚴重疏忽」為由要求市民償還卡數，議員梁熙直斥情況「難以接受」，且會令市民覺得信用卡沒有保障，建議金管局應就信用卡使用進行更嚴格監管、就「嚴重疏忽」定義和信用卡保安措施發出更具體指引。

梁熙指上述盜用信用卡案的犯罪集團部分被破獲，但銀行仍以事主疏忽為由不予豁免費用，指現時銀行對於持卡人「嚴重疏忽」有絕對解釋權，往往以此理由要求事主償還未經授權交易的金額；而且每間銀行的處理方法亦有區別。他促請金管局發出指引，就「嚴重疏忽」定義發出更具體指引。

指應利用大數據保障客戶 針對部分個案沒有收到簽帳訊息和驗證，他指銀行掌握客戶的大量資料，不應只利用資料做生意，亦應利用大數據分析保障客戶，從涉事事主的消費模式可見，有關的盜用行為超出他們平常的消費習慣，但沒有進行任何驗證，他建議金管局也要發放準則規定甚麼金額的消費應該有甚麼程度的保障和保安措施，如要求一定有短訊通知、超過一定金額必須有OTP（一次性密碼）、超出消費習慣的交易要有電話核實、對網上極短時間內多次頻繁交易進行攔截等。