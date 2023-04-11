信用卡被盜苦主控訴 銀行卸責逼獨承債務

以嚴重疏忽為由拒絕免除費用 本港騙案大增，現時平均每日有高達77宗騙案。有議員指收到多宗市民投訴，稱信用卡被盜用後，發卡銀行以持卡人「嚴重疏忽」為由拒免費用，涉及費用由9萬至150萬港元不等，苦主指銀行無限擴張嚴重疏忽的定義，以「魔鬼在細節」的條款「推卸責任」、「大石砸死蟹」去逼小市民，又指銀行本身存在安全漏洞，而銀行以強硬手法讓卡主妥協，在溝通中承受極大精神壓力。

苦主張女士表示，自己的渣打及滙豐銀行信用卡每張被盜用30多萬元，總共被盜用60多萬元，而在發現信用卡被盜用後已立即報警處理，事後渣打銀行表示相關費用可免除，惟滙豐則指張女士存在「嚴重疏忽」而需償還簽帳費用。張稱已與滙豐「糾纏」7個月，但對方一直不承認有安全漏洞，如被盜用的簽帳不符合其消費習慣，卻未有任何認證，只將責任推卸給苦主，她強調不能接受嚴重疏忽的指控。

張女士指滙豐一直指費用可作免息分期還款，但她稱條款不能接受，針對金管局的作用，她直指「唔係太幫到」，而實體卡一簽帳，「成件事返唔到轉頭」，金融機構也沒有權力和能力去令銀行作出更多回覆。

斥無限擴張定義 壓小市民 李先生有3張信用卡被盜用，涉及款項約150萬元，其中兩張信用卡的所屬銀行均可免除費用，惟滙豐則仍以「嚴重疏忽」為由要求李承擔被盜用的簽帳，可見不同銀行有不同操作，並沒有統一的標準。他指滙豐銀行在香港是數一數二的銀行，但信用卡突然在半小時內有幾個大額簽帳，滙豐卻沒有訊息驗證，斥銀行以「魔鬼在細節」的條款「推卸責任」、「大石砸死蟹」去逼小市民。

另一苦主陳先生收到熟悉號碼的短訊，因誤入釣魚網站被賊人盜用信用卡資料。賊人成功進行7宗交易，但只有第7次交易才收到銀行短訊通知。他已即時通知滙豐銀行信用卡被盜用，但滙豐仍然要求他償還有關款項。他質疑銀行為何對完全不符合其消費習慣的交易可以毫無警覺性，事後卻怪責客戶嚴重疏忽，銀行全程置身事外。