專家：應屆畢業生易搵工 起薪難太進取

【本報訊】本港經濟復甦進程緩慢，惟新一批應屆畢業生已磨拳擦掌準備投入職場。有人力資源顧問估計今年的畢業生，相對較易找到工作，但受經濟影響，起薪情況未必能太進取。對於斜槓青年冒起，顧問就認為青年要權衡未來職場前景，有助尋求更高、更穩定的發展。

倡權衡職場前景 穩定發展 對於應屆大學畢業生最快在五六月投入職場，毅知顧問公司董事總經理周綺萍預計，對比過去3年疫情，應屆畢業生應較易尋找到合適工作，加上現時不少行業出現「人才荒」。惟周指出，由於現時本港經濟復甦情況未如理想，包括如旅遊、酒店以至飲食業，建議畢業生在工資上不要太進取，預料一般工作月入起薪點為1.2萬至1.3萬元，若金融、工程等學科的畢業生等，或可達1.7萬至1.8萬元的月薪。

職場上愈來愈多青年加入斜槓族，未必「打長工」。周綺萍認同投入斜槓的青年有上升情況，但暫未如外國般普及，按她觀察，不少公司有將部分工序分拆外判予斜槓，惟屬中低技術項目。周認為，青年在考慮工作性質時，可多想一點就業前景發展、工作保障等範疇，加上由於不少公司的中高層職位，會更多考慮僱員的連貫性工作經驗，如管理層見習生（Management Trainee，俗稱MT），建議青年對有穩定前景發展的工作，需有更多的因素考慮。