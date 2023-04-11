就業網絡及早介入 防準畢業生迷失

【本報訊】疫情3年不但影響經濟，亦影響本港青年對就業前景感到迷茫，甚至有愈來愈多大學或大專生畢業後，未能找到自己的工作及發展方向，加上「本科畢業就只能從事相關工作」的迷思，植根不少青年腦海，有機會窒礙前路發展。有見及此，香港青年協會青年就業網絡推出「Slashの見習生計劃」，就是期望透過及早介入，讓準應屆畢業生能及早了解自己的興趣、能力，以減低對未來發展方向的迷失；同時亦推動多元工作選擇模式予青年，讓他們在職涯發展方向上有更具彈性的選擇。

推多元工作選擇 具彈性 香港青年協會青年就業網絡單位主任林珠治稱，該計劃是承接去年Slash expo聚集了不少本港斜槓青年創業家，希望藉他們本身的創業精神，分享予應屆畢業生之餘，亦能讓他們體驗Slasher的工作情況；因此計劃目標是招募大專或大學三至四年級的學生及對斜槓感興趣的青年，並分為兩個階段進行學習及實踐體驗；其中首輪招募的40位學生，先由不同範疇斜槓族提供分享會及體驗工作坊，讓學生們能夠以不同的技能作為切入點，例如西洋書法、攝影、主持等，除裝備學生們的個人技能外，亦探討其自身的興趣及發展方向。

而第二階段則在當中再選出10位學生，與Slasher導師進行面試配對後，進行為期半年100小時的見習工作，結果學生分別接觸到如平面設計、化妝、環保海廢再造、蠟燭手作，以至舞台表演等不同範疇工作。早前機構就見習生計劃進行畢業禮及分享會，機構形容不少參加的學生，在「見習」後有如「脫胎換骨」的感覺；而參與的學生亦期望青協可持續推動項目，透過定期舉辦的工作坊等，為時下青年增值，以協助他們有更好的裝備下進入職場。