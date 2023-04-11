醫健：成視在人：甲狀腺上眼 嚴重可致盲

由身體免疫系統失調造成的甲狀腺功能亢進症患者當中，有三至五成會出現甲狀腺眼病，俗稱「甲狀腺上眼」，當中受影響者以女性較男性為多。患者的眼外肌肉及脂肪組織會發炎、增生及變大，繼而可能出現眼凸丶軟組織紅腫、眼紅、畏光及眼乾症狀。嚴重者更有可能演變成壓迫性視神經病變，或者出現角膜潰瘍及青光眼，永久損害視力。

吸煙可誘致復發 甲狀腺上眼的發炎症狀有機會隨着病情穩定而自行消散，但有一半以上患者會出現後遺症，包括凸眼等永久性的外觀改變。另外，乾眼症亦是常見的併發症之一。不少人以為當甲狀腺功能亢進受到控制，甲狀腺上眼就會隨之康復，事實上部分患者即使甲狀腺功能穩定，亦要以藥物控制眼內組織發炎，嚴重者更可能需接受眼眶放射治療。當病情穩定後，部分病人需接受進行眼瞼矯形或眼眶減壓等手術，以恢復外觀及功能。

要注意的是，甲狀腺上眼有機會復發，當中吸煙是引致復發的主因之一，患者宜及早戒煙。患有甲狀腺功能亢進的病人應盡快求醫，提防甲狀腺上眼，威脅視力。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。奧比斯