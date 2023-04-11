喝對了茶 解膩燒脂提神 慎選茶葉 保健養生驅寒

【本報訊】茶葉蹤影無處不在，由茶樓到茶餐廳，甚至高級酒店裏都隨處可見。基督教聯合那打素社康服務指出，其實喝茶很有學問，茶是食品，也是一種藥，藥食同源，茶喝對了不但止可以滿足口腹之欲，更可以保健養生。

綠茶性涼 宜夏天飲用 機構指，茶葉分6大類，分別是綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶及黑茶。綠茶性質較涼，能清熱解毒、生津解渴。由於綠茶清熱的力度比較強，適合在夏天或在燒烤及「打邊爐」後出現「上火」症狀時飲用。惟綠茶寒涼，容易傷脾胃，所以不適合每天飲用，尤其是虛寒的女性及老人家就要盡量避免飲用。

青茶例如烏龍茶，性質平或溫，能消食解膩，提神醒腦，適合在飯後飲用。據現代研究指出，長期飲用烏龍茶能燒脂減肥及預防脂肪肝。青茶亦含有咖啡因，所以能醒腦提神，適合工作的時候飲用。

紅茶配食材可作茶療 機構又指，紅茶性溫，能暖胃驅寒，消滯和胃。紅茶亦可以配合不同的食材以作茶療，例如加入紅糖，生薑就能溫經散寒養血，適合虛寒經痛女性飲用。紅茶加入陳皮，紅糖等，則適合消化不良及食後容易胃脹人士飲用。

黑茶則性溫，能健脾祛濕，益氣生津，有保健作用。黑茶對胃部的刺激較低，可養胃，其含有的豐富膳食纖維可幫助腸道暢通，適合老人家及虛寒人士日常飲用。