殘疾運動體驗日 9歲仔愛上打波減打機

【本報訊】運動不僅對身體有裨益，亦能助傷殘人士積極面對人生。香港傷殘人士體育協會昨日假車公廟體育館，舉辦該會首個供殘疾人士及其親友參與的殘疾運動體驗日，可試玩羽毛球、硬地滾球等7項運動。有殘疾人士於接觸運動後減少玩電子遊戲，變得樂觀，亦改善了與家人的關係。

9歲的翁卓曦患上侏儒症，身高只及家人的一半，體形亦較腫脹，每當說話時也在胖胖的臉上展現燦爛笑容。他於一年前開始接受羽毛球訓練，每周兩天，每天練兩小時。他笑言，從羽毛球訓練班中認識到好友，令他愛上羽毛球運動，與友人一同打波。獲獎的翁又說，每當成功擊球會充滿滿足感，未來以當職業羽毛球運動員，繼續為香港爭取殊榮作目標。

親子關係更親密 翁卓曦母親說，兒子醉心羽毛球帶來連串驚喜，變得樂觀積極外，專注力亦提升不少，「打少咗機」。令她更開心的是親子關係更親密，帶同卓曦練波令兩人相處時間增多，而卓曦又會主動分享練習的感受，他們能夠多溝通交流。

因罕見基因突變需靠輪椅代步的Freeman，亦首次參加社區的殘疾運動同樂活動。他表示，活動令他有機會嘗試一些新運動，當中最有興趣的是硬地滾球，因「可以瞄準啲波」。Freeman母親也表示，只要兒子有興趣，日後會支持Freeman繼續參與硬地滾球。