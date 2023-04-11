紓醫護壓力 增實戰經驗 專家倡醫科生分派前線

陳家亮

【本報訊】每逢長假期，本港急症室必定出現長長人龍，反映醫護人手不足，醫管局亦依循港府策略，聯同兩間大學醫學院等代表到英國展「搶人才」。但香港中文大學醫學院院長陳家亮認為，「搶人才」成效短期內未必體現，建議當局可以重新審視醫科生可參與的工作範疇，增加實戰經驗，例如即將畢業的醫科生可擔任初步診斷及急救等工作，紓緩前線醫護人手壓力。

指搶英人才短期難見成效 陳家亮表示，就讀畢業班的醫科生有能力將病人按嚴重緊急程度進行分流，亦做到初步診斷、急救及簡單化驗，若可增加他們的實戰經驗，不但有助減輕醫療體系壓力，亦可令這班醫科生有歸屬感，形容是「相得益彰」。

至於港府正研究強制醫護要在公立醫院服務一定年期，他擔心或會容易引起反效果，他認為港府要留人之餘，亦要思考如何令醫護願意留下來。他指要管理好一個大機構殊不簡單，要講求程序及質素，強調病人健康是首要考慮，但有些管理思維需要改變。

陳續指，前線醫護人員希望做好事情、提高效率，但程序上可能遇到阻礙，或令他們感到最好不要有太多創意或意見。他相信醫護離職原因各異，亦不能否認龐大醫療體系或會缺乏靈活性，部分人可能覺得難以改變環境，故此轉投私營市場發展。