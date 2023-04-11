長假持續逼爆急症室 4院最長等逾8小時

【本報訊】一連4日復活節假期，適逢近期流感肆虐，惟不少私家診所趁假期休息，促使多間公立醫院急症室逼爆，昨早更一度同時有4間醫院急症室病人最長要等候超過8小時才獲得診治，至下午情況稍為改善，不過病人最長仍需等候逾7小時。

北區 天水圍醫院重災 醫院管理局網站顯示，於昨早10時45分，廣華醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院及天水圍醫院的急症室病人最長等候時間超過8小時；明愛醫院亦要輪候超過6小時，另有多間公立醫院急症室均需要等候超過4小時。而在中午12時，網頁顯示廣華醫院及威爾斯親王醫院的輪候情況有所改善，剩餘北區醫院及天水圍醫院仍需等候超過8小時，其餘大部分急症室需等候逾2小時。

截至下午4時45分，天水圍醫院急症室病人最長仍需等候逾7小時才獲診治；瑪嘉烈醫院則需6小時；廣華醫院亦需5小時，其餘醫院多數需等候3至4小時。醫管局表示，急症室護士會按指引初步評估病人病情及分流，而被分流為危殆的病人會即時獲治理，其餘程度的病人或需輪候較長時間，希望市民體諒，並建議病況輕微的病人向私家診所或其他診所求醫。