兒童流感 爆藥水荒 稀釋成人藥粉頂檔

政府未吸新冠教訓 私醫缺特敏福應診 本港現時流感肆虐，私營醫療系統出現兒童特敏福藥水缺貨情況，有醫生需自行稀釋成人藥劑來處方予病童，令人回想起去年本港第5波新冠疫情爆發時鬧藥荒的苦況。藥劑師則表示，新冠疫情期間儲備的流感藥水已過期，而且全球也爆發流感，令藥物供不應求。議員建議當局設立恒常機制處理藥物供應，未雨綢繆，而非每次爆鑊都靠特事特辦來應付問題。衞生署表示，一直與相關藥廠就本地供應情況保持聯繫。

家庭醫生林永和昨早在電台節目表示，含有「奧司他韋」成分的兒童特敏福藥水，因藥廠供應不足，有醫生要以成人膠囊藥粉自製。他指，全球正爆發流感潮，藥廠需要時間重整生產鏈，但他相信衞生署一直與藥廠協商，當局亦有足夠的流感藥儲備，若私家診所藥物不足，可與當局協商。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，一般藥水的保存期約兩年，新冠疫情期間儲備的流感藥水存貨經已過期，加上全球爆發流感，藥物需求增加，導致供應不足。他認為感染流感不一定要服用「特敏福」，建議將藥物預留予高危人士。若有市民需求殷切，建議港府可採購非原廠製藥物。

議員促設恒常機制穩供應 醫療衞生界議員林哲玄認為，港府可在藥物供應緊張的環境下，有更多改進空間，例如應設立恒常機制以穩定藥物的供應，而非一旦爆發突發公共衞生事件後才特事特辦來應急處理。他解釋，設立恒常應對機制的好處是可讓醫生、護士等不同持份者熟習應對處理的方法。

衞生署表示，該署一直根據流感大流行應變計劃儲備抗病毒藥物。

該署指，根據該計劃，政府儲備足夠劑量的抗病毒藥物，約有1,100萬劑，其中約90%是奧司他韋。該署又指，一直與奧司他韋註冊藥劑製品的註冊證明書持有人就本地相關藥物的供應情況保持聯繫，並得悉有關產品在本地市場有供應。

兒童版的特敏福藥水出現供不應求的情況。 林永和