寄望五一假期 酒店業預訂未見樂觀

【本報訊】飲食業呻復活節長假期生意慘淡之際，旅遊、酒店業亦未見好景。有酒店業人士表示，旅客量於假期未見上升，而且港人蜂擁外遊，新冠疫情期間曾流行的「宅度假（Staycation）」褪色，需求不足情況下酒店房價沒有飆升。業界期望月中多個大型商業展覽以及內地「五一」長假期能推動生意。

復活節入住情況「一般般」 香港酒店業協會委員陳覺威分享，酒店最近的入住情況「一般般」，主要由於訪港旅客人數不足。他解釋，除了菲律賓外，內地、台灣、日本、南韓等地區或國家甚少將復活節訂為假期，因此較少外國人來港。陳又說，由於眾多港人趁長假外遊，企業休息，令不少商務旅客亦延遲來港傾生意，酒店亦未能接待較高消費力的旅客。

過去兩、三年流行的Staycation亦未能谷起酒店生意。身兼九龍海逸君綽酒店總經理的陳覺威分享，其酒店於復活節假期未因外遊熱潮而停步，推出Staycation套餐，包一晚住宿、餐飲，以及工作坊，亦開放泳池予一家大小度假，但預訂表現較去年遜色。

陳覺威續指，隨着多個商貿展覽於月中舉辦，加上內地「五一」勞動節長假期臨近，業界對屆時的生意感樂觀，但稱內地客人大多為短途客，一般不會提早一月預訂房間，因此暫時未見太多內地客預訂。

人手不足憂損服務質素 香港酒店業主聯會經理陳媛妍則指，近日訪港旅客的人數未見飆升，入住率稍有下跌，但形容「不算跌很多」，是預期之內。她說本港仍是內地旅客想到訪地方的首數位，相信旅客量會急增，惟坦言稱現有的人力資源僅能接待疫前60%至65%的旅客量，擔心酒店人手不足會影響服務質素。

陳覺威