長假期尾聲 昨逾21.5萬人次入境

【本報訊】港府雖出招宣傳冀吸引全球旅客訪港，惟在今次的清明節加復活節長假期暫未見明顯成效，旅客未「旺場」之餘，港人紛紛離港外遊消費。據統計，本月1日至9日，出境外遊的港人多達255萬人次，比入境旅客的68.9萬人次，足足多出186萬人次。昨日為長假尾聲，市民紛紛回港，收拾心情準備今日上班上學，截至下午4時，有逾21.5萬人次入境。

政府新聞處表示，昨日截至下午4時，共逾37.7萬人次出入境，當中入境逾21.5萬人次，出境逾16.2萬人次。以各管制站計，以羅湖最為繁忙，有逾7.4萬人次出入境；緊隨其後的為落馬洲支線及機場，分別有逾5.7萬及5.5萬人次出入境。若單以入境而言，最多人取道的管制站首3位為羅湖、落馬洲支線及高鐵西九龍站，即多數人選用鐵路返港。根據入境處應用程式顯示，昨日各管制站狀況正常，等候一般少於15分鐘。

高鐵西九站人流不絕 本報記者昨午到高鐵西九龍站視察，抵港大堂人流不絕，有一家大小、情侶、長者拿着行李過境。有從廣州南回港的市民無奈指，原本昨日復工，惟未能買到前日的車票，只好乘坐昨日的班次。另有旅客指，高鐵人流雖然多，幸好過關過程順利。

入境事務處早前表示，本月1日至10日清明節和復活節假期期間，預計約903萬人次經各個海、陸、空管制站進出香港。根據數字，由本月1日至9日，錄得逾591萬人次出入境，期間出境外遊的港人多達255萬人次，入境旅客（包括內地旅客及其他旅客）則只有68.9萬人次。