長假外遊蓬勃 餐飲業未復活

小陽春成泡沫 清明節及復活節剛過去，5天工作制的市民請一天假便可自製6日長假期，加上毋須再守防疫禁令，期內港人外遊之勢蓬勃。惟內地無復活節，期間內地訪港旅客未有明顯增加，此消彼長下令各界盼望已久的消費「小陽春」泡沫被戳破，特別是餐飲業生意於復活節期間仍一潭死水，下跌15%至20%，未能復活。

新冠疫情後首個清明及復活節長假期終於完結，市民今日再次收拾心情上班上學。對於長假期期間不少市民外遊，加上訪港內地旅客人數未如理想，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨指，放寬疫情防控之後的兩個月，本港餐飲業生意都已回復至疫情前80%至90%，惟業界在剛過去的長假期整體生意額約每日2.3億至2.5億元之間，但對比以往旺季每日可達4億元以上，平日亦能錄得2.8至3億元生意額，即今個復活節假期普遍生意額有15%至20%跌幅。黃續指，農曆新年過後，3月底至4月通常為餐飲業淡季，期望下周日當局派發電子消費券，以及五一內地長假期時內地旅客增加，可望帶動餐飲消費。

生意額僅一般周末九成 扒房「金鳳大餐廳」負責人林穎詩透露，旗下7間分店於假期的生意亦「唔多唔少」受港人外遊影響而稍跌，未達到一般周末的水平，但稱「整體仍可以」。她提到，前日的入座情況最理想，相信部分需假期工作的「打工仔」放假，以及沒打算外遊的人出外聚會帶動。

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍則指，飲食業生意於復活節假期「點都好過閒日」，但只能做到一般周末周日的90%，形容不算太理想。他說，今年清明節與復活節假期距離近，港人出遊的情況特別熱烈，他出外駕駛時亦路路暢通，惟訪港旅客未完全回復。但他指，疫後首個內地五一長假期將至，暫時雖難預測多少內地旅客願意臨本港，而現時的人流僅回復疫前一半，相信五一為復甦契機，期望能回復70%的旅客人次，而整體今年生意定必較去年好。

議員：分流內地客用船餐 針對內地旅客有望增加，早前已有快餐店及茶餐廳接待內地團，亦有酒樓加入接待。黃家和指業界希望可以提高團餐收費，認為目前每人40元的餐費太便宜，希望提高至60至80元。議員楊永杰表示，目前將內地客分流至觀光船用餐的做法好，惟若在快餐店及茶餐廳進餐會影響本地居民。他認同應該提高團客的用餐收費，惟長遠應深化研究本港旅遊策略及發展。

楊補充指，上周五旅監局到區內視察，酒樓已用「團進團出」的方式讓旅客進出，路面阻塞的情況已有改善，惟指清明節假期的內地客相對少，未能反映實際情況，相信要到五一內地長假期才能看到新措施的成效。