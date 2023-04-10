公院維護太滑稽 求診恐需戴頭盔

醫院係救死扶傷嘅地方，理論上嚟講，病人去到醫院，情況或多或少都會好轉；就算唔能夠起死回生、妙手回春，但得到救治，至少比自生自滅好！之不過喺現實中，到本港嘅公立醫院求診，一個唔好彩，隨時小病變重傷，皆因自今年2月聯合醫院有手術燈冧咗落嚟之後，各大公立醫院事故就源源不絕發生，冧完燈就冧外殼，最恐怖就係冧假天花石屎，仲要塊塊都成個枕頭咁大，壓中人真係唔死都算執番身彩啦！

呢嗱！話口未完，喺上星期五，葵涌醫院一個女成人精神科病房嘅走廊，又有一塊大約60厘米乘31厘米嘅假天花冧咗落嚟，好在事件中冇病人或者職員受傷！之但係，葵涌醫院已經唔係首次發生冧假天花事故；就喺上個月，該院L座兒童及青少年精神科病房嘅診症室內，就曾經有一塊30厘米乘30厘米嘅假天花冧咗落嚟，仲當場壓毀一部影印機添。影印機咁硬淨都頂唔住，如果壓中嘅係人體，真係諗吓都覺得恐怖！

之不過，真正令人心寒嘅係，喺上月嘅事故發生之後，葵涌醫院已要求承建商進行檢查；而根據檢查紀錄，承建商仲曾經揭開今次涉事病房嘅部分假天花嚟檢查添。喂，大哥！檢查完都可以發現唔到問題，依然有假天花冧落嚟，咁檢查嚟做乜？唔通所謂嘅檢查，只係「走過場」，揭開望一望？如果係咁，市民仲點相信公立醫院係安全呢？

未完㗎！同樣係公立醫院，青山醫院A座大樓一個病房內嘅多用途活動室，上月底曾經因石屎剝落而要求承建商進行維修。到前日上晝，承建商人員通知院方已經完成維修，殊不知病房職員察看時，隨即發現天花狀況有異。嗱，呢度要注意！發現天花狀況有異嘅係病房職員，而唔係工程人員，換言之唔係專業人員都睇得出有問題。該院設施管理部人員之後到場檢查，真係發現有用作修補石屎嘅物料脫落，跌咗喺假天花之上，結果嗰間活動室須即時再圍封進行維修！

喺呢兩宗事故發生之前，好多人都好疑惑︰點解公立醫院冧完呢樣冧嗰樣，呢間冧完嗰間又冧呢？睇完呢兩宗事故，大家係咪隱隱約約覺得，真相已經呼之欲出呢？假如話首次事故算係不幸，咁檢查完繼續冧，維修完連維修物料都冧埋一份，咁算唔算人為疏忽呢？

令人不解嘅係，即使政府一再歸咎係承建商出咗問題，何解到家陣依然唔另覓承建商呢？即使牽涉合約問題，當局係咪都應該以人命優先？唔通真係要壓中人，發生不可挽回嘅悲劇，當局先肯正視？定抑或當局心知，根本就唔係承建商問題呢？

講真，港府如此碌碌無為，公院假天花冧完又冧又有幾出奇，奇就奇在冧咁多次都冇壓中人，但運氣總會用完，假如官方依然唔正視問題根源，恐怕市民去醫院求診，都係戴番個頭盔先安全！