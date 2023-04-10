街市甩漏阻開檔 食署失職累街坊

復常速度不似預期，特區行政機關表現差強人意，政府部門千瘡百孔，其中尤以食環署為「數一數二」，醜聞層出不窮，蛇王失職數之不盡，卻偏偏肩負食物及環境衞生兩大重責，幾乎任何有食環署參與的項目計劃，最終必然錯漏百出，不專業失職失當比比皆是，近日活化街市又出現延期鬧劇，食環署真的沒有教人「失望」！

食環署轄下公眾街市的設施陳舊，裝修落後，2018至19年《財政預算案》中宣布預留20億港元推行為期10年的街市現代化計劃，香港仔街市為首個現代化項目，然而5年後仍未完成，內部設計「甩漏」多多，竣工時間一拖再拖，仍然未正式開幕，本來預計今年1月，後承諾在3月1日重新營業，卻又未能兌現，令到商戶大失預算，損失以5位數字計。政府又拒絕確實答覆開張時間，難以計劃經營，街市租戶直斥安排失當。街坊亦大受影響，原有的香港仔街市貨品種類繁多，十分方便，但現時翻新街市令他們要「打游擊」分散購物帶來不便，老人家行動較遲緩，日日要跨邨買餸比較辛苦，亦有一定風險。

部分租戶在工程未完成的階段被安排到石排灣街市暫時營業，但生意僅得之前的三成左右，加上香港仔街市未開始營業已需要繳交冷氣費和租金，食環署雖表示攤檔租金會按街市的實際重開日期調整，但拒絕公布細節，一日未知何日交檔，令商販難以安心。街市正在做執漏工程，例如熟食檔出餐區沒有設置出入口、廚房缺乏煙罩，抽氣管道佔通道危害安全，甩漏多多，盡快補救之餘，事件亦必須追究責任，建築署設計不合用，配套出現問題，令工期出現延誤，固然要承擔責任，可是最需要問責的，仍是街市的營運部門食環署，絕對責無旁貸，難辭其咎。

食環署的職能包括食物安全、環境衞生兩大範疇，街市及小販管理亦是其職責，編制職位逾萬個，涵蓋範圍之廣在政府部門前列，但同時管理不善亦是最令人詬病部門之一，前線偷懶蛇王臭名昭著，屢被傳媒揭發，愈揭愈有，難怪防治蟲鼠成效差，鼠蹤處處，街市群鼠圍噬豬殼圖片轟動全城，醜出中外，一張相同時反映街市管理不善，滅鼠成效不彰。翻新街市本意可取，但如果不能改善管理，換湯不換藥，外貌如何光鮮最終都會淪為藏污納垢。

香港街市質素一直令人關注，衞生差劣多年來未有長足改善，各界要求改革食環署之聲不絕，更指新政府上場第一個應該改革就是食環署，首先是應該研究把管理街市的職責外判，連清潔也搞不好，如何有信心可以完善營運？食物安全及環境衞生都十分重要，需要專業與經驗並重，政府迷信港英時代制度，以為政務官（AO）萬能，往往沒有相關經驗便派任食環署署長一職，其他部門亦然，政務官調來調去，幾年換人，工作未做好，單靠耍官腔便完成一個任期，根本不能改善積弱部門。從制度上已經百病叢生，拖累基礎設施出現毛病，小修小補，只會令病情更惡化，大刀闊斧改革，才可以置之死地而後重生。