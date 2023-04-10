笑看天下：紙老虎又在南海騷肌肉

蔡英文過境洛杉磯會晤美國眾議院議長麥卡錫，令台海局勢急速升溫。解放軍東部戰區日前宣布一連3日舉行包圍台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。北京強調，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁嘅嚴重警告，係捍衞國家主權和領土完整嘅必要行動。

另一邊廂，美國專家智庫及美國將領不斷煞有介事把大陸對台武統時鐘向前撥，由2027年一直撥到2025年，令美國對「中國威脅」和「對中國恐懼症」有加冇減，難怪沉寂咗一段時間嘅南海局勢又出現暗湧，特別係美軍近期喺菲律賓增加4個可用軍事基地，有3個位於呂宋島北部，擺出隨時跨過巴士海峽、北上登陸援台架勢。美國南海舞劍，意在台海，旨在威懾北京放棄武統。

分析指，美軍會在呂宋島據點部署海馬斯機動多管火箭系統，甚至短程導彈，火力足以奪得台菲間海區嘅制海權，新據點位於呂宋島北端，美軍嘅增援來自沖繩和關島，中國較難攔截。

老朽認為不必高估美國出兵「護台」嘅「誠意」，美國一向愛對世界指手畫腳，拉幫結派，中國只要把毛澤東嘅箴言記住就得：美國係紙老虎。毛澤東並非信口開河，而係深明「規律是在事物的運動中反覆出現的東西，不是偶然出現的東西」。規律既然反覆出現，因此就能夠被認識。

事實上，北韓最能夠活用毛澤東思想，任你老美如何張牙舞爪，北韓就一味研發試爆核魚雷。北韓領袖金正恩睇通睇透，深明兩隻狗打架，輸贏不一定看狗嘅身子大小，而係看狗嘅架勢大小！如今，山姆大叔頂多在南海騷吓肌肉，老朽唔信解放軍如果真打，美國會仆心仆命「護台」，自己國內一大堆問題，日子難過仲做架樑？