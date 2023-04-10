不平則鳴：不知亡國恨豈有愛國心

今天是復活節假期最後一天，話題也不離「復活」二字，杜牧《泊秦淮》千古名句「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，就指出世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，商女既不知國破家亡之痛，豈會有家破人亡的痛心疾首。同理，倘若如港官只說好香港故事，不徹底揭批反中亂港「港獨」黑暴顛覆破壞香港的罪行，那麼終審法院判黎智英外聘英國御用大狀辯護勝訴行禮如儀，何傷脾胃？那麼滿足某立法會議員的要求，一筆勾銷6,000多黑暴被捕者的刑事控罪又有何不可？兩者不就是現代港版的「後庭花」嗎？杜牧講出了千古的真理，「不知亡國恨」，豈會愛國家、愛香港？

杜牧《泊秦淮》所處的時代，中國還沒有遭遇帝國主義侵略壓迫的危險形勢，今天香港的黑色暴亂卻完全是美英新八國聯軍的顛覆傑作，干涉中國內政，插手香港事務，扶植代理人作亂，還聲大夾惡說要維護民主、自由、人權，支持港人反極權、抗暴政，那麼港府又豈能迴避矛盾，不揭批美英外侮，只單方面講好香港故事？

歸根究柢，本屆政府雖是新班子，但除了林鄭和其心腹官員更換了，問責團隊大部分高官是新瓶舊酒，遺傳上任政府綏靖主義的隱性思維作風絕不出奇，自必缺乏對敵鬥爭的堅決性和徹底性，有些人還擺脫不了多一事不如少一事、得過且過的因循守舊，更有甚者，是但求任期之內穩穩陣陣便功德圓滿，沒打算為特區的長治久安作出貢獻，何況個人或家庭成員將來還可能向外發展，犯不着在任期內惹怒美英被制裁，便自然而然地患上「軟骨症」，更不要說那些刻意隱藏雙重國籍或持BNO留退路後門者。倘港官是鋼，衙門便不易生蟲或生銹了。