激濁揚清：有需要時讓機密外洩

美媒報道，美國國防部外洩機密文件揭示美國深度滲透俄羅斯安全和情報部門、監視盟友南韓，並嘗試監視烏克蘭軍事和政治領袖。有美國高官透露，聯邦調查局已展開調查，務求找出洩密源頭。這個捉鬼大行動本身已充滿弔詭。要知道，繼早前多份美國及北約強化烏克蘭軍隊的秘密文件流出後，又有新一批美國國家安全機密文件外洩，這個手握機密之人或單位在刻意擠牙膏，還是情報機關已變成無掩雞籠？答案若是後者，照理以美國惹下許多仇家，山姆大叔的處境應已非常不妙；答案若是前者，那麼誰是洩密之人便值得深思。

坦白說，美國深度滲透俄羅斯安全和情報部門，並嘗試監視烏克蘭軍事和政治領袖，任何人只要具備一定水平的世界觀，也不會對此感到意外。至於讀過美國政治學家、芝加哥大學教授約翰‧米爾斯海默，以多位美國總統為例，探討「為甚麼你的政府會說謊」，應該記得書中寫道：「沒有兩個國家永遠擁有相同的利益──包括盟友──而在危機中，盟友有可能放棄另一個盟友，甚至攻擊自己的夥伴。」這又豈會對老美監視盟友感到意外呢？

雖然新加坡媒體上月報道，網上有人兜售報稱由黑客入侵竊取而來，包括新加坡、澳洲、日本、南韓、俄羅斯等多國機密資料，但說回今次美國國防部外洩機密文件，美媒引述官員指數百名軍方和政府官員均擁有訪問文件的安全許可，這點出了或有大量潛在「二五仔」的可能，比起歸咎黑客所為，更合乎「堡壘最易從內部攻破」的常理。

莫說每個人都有私心，黨內無派千奇百怪；再說，數百人中有沒有政治立場相悖之人？尤其特朗普官司搞得美國民意又再撕裂。只要從動機切入，追查洩密源頭的範圍可大幅收窄。