龍吟虎嘯：表面氣壯 實已認慫

蔡英文竄美過境，見了美國眾議院議長麥卡錫，招致解放軍更強力的武統震懾，解放軍東部戰區一連3天展開環島戰備警巡和代號「聯合利劍」的軍演。

這次軍演規模之大，出動軍機、軍艦之多之完備，出動火箭軍、發起電子戰，展現「制海權、制空權、制訊息權」的聯合戰鬥能力都是空前的；這次軍演是「四面合圍、全向鎖島、全面壓制」，台灣軍隊膽敢反抗，解放軍會立刻轉為實戰，一舉攻陷台灣。大陸方面發布的「討逆檄文」講得明白，今次軍演是「對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衞國家主權和領土完整的必要行動」。

面對十面埋伏，台灣當局還要嘴硬，陸委會聲稱「台灣不會退縮屈從，將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保台灣安全」。此種夜行吹口哨、自我壯膽的表態十分可笑！「高度警覺、嚴密監控」有何用處？不過是不敢動作，當縮頭烏龜罷了。「監控」二字的「控」字尤其可笑，台軍能「控」甚麼？解放軍的任何動作，它只能乾瞪眼。飛機穿過，導彈穿過，戰艦逼近，早已入無人之境，台軍只能瑟瑟發抖，能「控」個啥？這就是他們的「有能力、有決心、有信心確保台灣安全」？怪不得每當大陸軍演，兵臨台海，台灣當局總愛在「台灣不會退縮屈從」牛皮後加上一句「更不會挑釁冒進」，一下子就露出了台灣「認慫」的底子。

今次解放軍「環島」軍演之際，美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾竄訪台灣，他對蔡英文說，要盡一切所能，盡快交付美國售台武器。他接受美媒訪問時說：「如果解放軍侵略台灣，美國可能派兵保衞台灣……」「這是我們自二戰以來從未採取的行動」。山姆大叔的這個空心湯圓一向能令台灣「暈陀陀」。立法院院長游錫堃立刻氣壯：「台灣有海峽天險、先進武器、強烈防衞意志，大陸應該不敢輕易攻台。」繼續欺騙、忽悠台灣人民。