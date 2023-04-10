坦言集：烏戰轉折

美國國防部的機密文件在社交媒體上刊登，使人更清楚當前烏克蘭戰爭的發展趨勢。其中有文件報告3月1日的衝突情況，但從其他文件亦可估算到烏軍近來的進攻安排。《紐約時報》稱此次洩露機密文件是戰爭以來俄羅斯最大的情報勝利。

文件揭露美國與北約深度介入烏軍的軍事計劃與行動。烏克蘭準備大進攻，為此集合了12個旅，9個旅由美軍及北約訓練與武裝，6個旅在3月31日完成，3個旅在4月30日完成，美軍與北約提供超過250輛坦克、350輛裝甲車，以及其他武器。另外，文件亦指3月1日烏軍將領在德國美軍基地開會。翌日，美國參謀長聯席會議主席及歐洲聯合指揮部最高統帥參加會議。單此兩例便足以證明美國與北約深度參戰，只是還未派出正規軍全面參戰。

文件亦揭露戰爭中俄軍陣亡逾1.7萬人，烏軍為逾7.1萬人。《紐約時報》據此便說這些統計有受俄羅斯竄改之嫌，因為美國國防部認為俄軍傷亡20萬人，烏軍則為10萬人。後者可信度不高，反而文件可能才揭示實際情況。

有國際評論說，美國似不太同意烏克蘭計劃的大進攻。機密文件洩露後，美國更大有理由阻止進攻，以免大戰失利。進攻與否實際不是軍事問題，而是政治考慮。烏克蘭總統澤連斯基作為烏軍統帥，他考慮的是怎樣維持美國與北約不斷的軍援經援，只有戰場取勝才可保證。因而他是急於一戰，大不了戰敗流亡歐美，享受期間貪污所得。拜登的考慮則是2024年的總統選舉，故不能敗，但可拖延下去，如阿富汗的撤軍是在他選舉勝利後才執行，對他的政府沒甚直接影響。這一、兩個月讓烏克蘭大進攻來決勝負，則對其選舉的影響頗大，一是要速戰速決；二是見敗收手，把戰爭拖下去，拖到選舉完結。

烏軍進攻亦引致歐盟的擔憂。烏軍若勝，中國必然軍援俄羅斯。烏軍若敗，法國與歐盟等則可與中國一起斡旋和談。此所以馬克龍與萊恩要在這個時候訪華，了解中國的態度，並作游說。或許因此，會議後中法聯合促請烏克蘭與俄羅斯和談。

若烏軍真的在美國及北約的武裝與訓練完成後便大進攻，這不單止可能是烏克蘭戰爭的大轉折，也可能改變全球政經格局，影響深遠。世界可期望結果如何呢？抑或是反高潮的因部署被洩露而取消大進攻，讓戰情再膠着下去，看誰消耗不起？