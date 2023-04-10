政情：林健鋒大牌檔醫肚 歎老香港味道

唔少政界人士都趁住復活節假期外遊鬆一鬆，部分就話留港消費，而身兼行政會議成員嘅商界議員林健鋒（Jeffrey）去咗「尋寶」！

話說Jeffrey日前喺社交平台貼文，劈頭就話放假去邊好，去打波定係去「濕平」？之但係呢啲都唔係Jeffrey嘅喜好，佢話鍾意四圍去，發掘下各區唔同嘅美食同人情世故，而佢同幾個黨友議員，包括梁美芬、劉業強同陸瀚民等，喺上個禮拜出席活動後就去咗尋寶。

偕黨友食豬手 原來佢哋係去幫襯一間已經有70年歷史嘅老字號，話食個麵醫吓肚，聽吓老闆講故事喎。Jeffrey話依家全港剩番大約20幾檔舊式大牌檔，因為牌照早已停發，即係檔口只會愈嚟愈少，所以要體驗香港嘅飲食文化，喺近年大行其道既茶記同冰室之外，其實仲有大牌檔值得珍惜，佢仲形容呢種係「老香港味道」。

其實，班議員去嗰間老字號係深水埗嘅鐵皮大牌檔，最出名嘅係豬手。見佢上載嘅其中一張相就係夾住件豬手嘞！而喺枱面嘅食物仲有雲吞、魚蛋、牛肚，菜同撈麵等，佢哋應該食到舐舐脷喇！