政情：播錯國歌未斷纜 江玉歡倡花少少錢拆彈

今年2月香港冰球代表隊喺波斯尼亞舉行嘅世界冰球錦標賽作賽，歷史性獲得季軍嘅成績，大會賽後播國歌時播錯反修例歌曲，港協暨奧委會就事件啟動暫停冰協會員資格嘅相關程序。其實政府喺相關事件都話會嚴肅處理，但處理咗咁耐，國際賽事播錯歌仲一而再、再而三咁發生，究竟有乜嘢方法可杜絕呢啲事件發生？議員江玉歡（Doreen）就話不如直接啲，用「有限的錢讓國歌置頂」 ，既可以保護國家尊嚴，又可以令球隊、體育健兒為港安心作賽咁話。

Doreen話冰協事件擾攘個多月，雖然國歌播錯咗，運動員第一時間做咗T字手勢，但問題在於點解播錯國歌會接二連三發生，而發生之後嘅互相指摘，令到球員努力付出得唔到應有尊重，佢強調播錯國歌就算要有人受罰，都輪唔到是次出賽球員，反問何必要令整隊球隊背負污名，承受不必要嘅壓力。

保護尊嚴 令港隊安心作賽 雖然港府之前強調，喺Google付費落廣告就可以將任何資訊置頂，如果「唔畀錢就唔做」係有道德問題，強調政府唔會付費。但面對接二連三播錯國歌，Doreen就話，「當我們能用幾百萬年薪開個公務員位，用幾千萬年薪組織一隊特首政策組，用幾百億起只能用5年的簡屋，用幾千億防疫，為甚麼不能用有限的錢讓國歌置頂」，佢覺得「若花點錢能做到，何不盡快以此為解決方法，省卻不少日後的煩惱」，既可以保護國家尊嚴，又可以令球隊、體育健兒為港安心作賽。

就住Doreen嘅建議，網民其實都同意話「花少少錢買廣告去置頂便可以解決，並非一味在死胡同轉圈」，而且話呢件事掩蓋咗港隊嘅成績，更有人話政府「有功就搶，有鑊就射」，話明明對方都話係職員做錯嘢，依家就要強將過錯怪罪喺香港人身上，畀人一種「欲加之罪，何患無詞，一定要找到代罪羔羊，至死方休」嘅感覺。

亦有網民留言，分析話點解會造成呢次事件，佢就話港協提供嘅鏈接會轉至國歌簡體中文頁面，但只要點選英文版，就會彈去網站第二個版面，假設係一個波斯尼亞職員，只可以用英文喺網上搜「Hong Kong Anthem」（香港國歌），結果下載咗錯嘅國歌，直斥官員口中雖說「不能接受，嚴肅處理」，實際上就敷衍了事。