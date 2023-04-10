東方民調：零售業流失前線 無人睇舖關分店

【本報訊】政府統計處發表私營機構就業及職位空缺統計數字顯示，去年12月各主要行業共僱用270.2萬人，較前年同期減少2.09萬人，跌幅0.8%；職位空缺有73,148個，較前年同期增加約1.2萬個，增幅約兩成。隨着疫後復常，訪港旅客日增，惟各行各業面對招聘困難，有生意都無人手做，未能把握復常商機和擴充，亦嚴重影響服務質素。

勞動人口挫 職位空缺飆 有百貨連鎖店代表透露，集團前線持續有300名職位空缺，佔整體員工20%，有分店全日僅得一人當值，更有分店因人手不足而放棄續約經營；本地招聘雖已調升福利10%至20%，仍乏人問津。化妝品連鎖店代表亦指，前線銷售人手已缺乏15%，若加開新舖，人手短缺比例會升至25%，又指不少前線於疫下轉做文職，不願重操故業，中短期內難以培訓足夠精英，需要輸入銷售人員，以紓緩本地人手壓力。

議員邵家輝估計，零售業界空缺率近20%，有約4萬個職位空缺，建議政府推出「輸入大灣區人力計劃」，容許獲批工作簽證來港的大灣區內地居民，即日往返本港工作及大灣區居住地，並以本地員工的薪金中位數聘請，保障本地員工薪金不受影響，以保證本地員工就業機會。

團體倡彈性工作吸新血 另有政黨提出紓緩勞工短缺政策倡議，包括針對短缺工程推出就業計劃，為本地勞工提供為期半年培訓津貼；僱主可有條件輸入外勞，在不經勞工顧問委員會下交由政府審批。

不過，有勞工團體認為，應先以其他方式吸引港人入行，包括長遠需提升待遇，吸引新血入行，並且提供彈性工作安排，令婦女能兼顧家庭及工作；而港府亦應推動社區託管服務，釋放婦女勞動力。另有聲音認為，應善用現有「補充勞工計劃」紓緩個別行業人力不足問題，若業界認為人手不足，可透過計劃提出申請。對於政府擬計劃輸入外勞司機，有小巴工會擔心外勞不熟悉香港交通狀況，又認為現時小巴司機就業狀況惡劣，收入低、福利差，以致人手短缺，認為應改善就業環境，吸引本地新人入行。