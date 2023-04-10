東方民調：各行各業缺人手 無視需求 政府禍首

輸入外勞埋隱憂 本土培訓做唔夠 隨着人口老化、移民潮及3年疫情打擊，香港各行各業出現人手不足，包括旅遊零售、運輸、建造、醫療等，面對疫後復常，社會無法補充人手出現亂象，阻礙經濟復甦，政府研究輸入外勞，但本地工人又怕被搶飯碗。「東方傳媒民意調查」結果顯示，68%受訪者表示，從事的工作出現人手短缺，批評政府長期無視，反應遲緩，才導致結構性問題，影響競爭力，認為可按個別行業需要輸入外勞補充人手，但必須優先確保本地工人權益。受訪者又批評勞動市場出現資源錯配，導致「有工冇人做，有人冇工做」困局。

本港人才荒問題持續，近日有消息指，政府計劃參考社會福利署的「院舍輸入照顧員特別計劃」，繞過勞工顧問委員會，批准建造業及運輸業輸入外勞，名額或逾一萬個，並計劃稍後擴展至飲食業及旅遊業。港府指人力不足會影響行業和香港競爭力，對市民接受服務造成影響，期望最遲年中公布策略，強調勞工短缺問題要平衡多方利益，若輸入外勞要保障本地就業，外勞工資不能低於本地入息中位數，並承諾會繼續進行本地培訓。

「東方傳媒民意調查」於上周四至五以手機東網APP成功訪問368名18歲或以上市民，結果顯示，對於各行各業長期出現人手荒，30%受訪者批評政府無正視問題，淪罪魁禍首；27%斥當局反應遲緩，影響競爭力；24%認為應增加支援，釋放婦女勞動力。

旅遊從業員因疫情轉行，復常難請人，40%受訪者憂成為結構性問題；29%指無法把握商機接待遊客；19%恐拖慢經濟復甦。

建造業缺培訓青黃不接 建造業青黃不接，少人入行，34%受訪者批評政府忽視支援業界培訓招惡果；32%擔心質素參差，衍生豆腐渣工程；25%憂拖慢基建發展。

對政府研究輸入外勞，31%受訪者認為，可按個別行業需要補充人手；26%指須確保本地勞工權益；22%表示，可短期輸入，爭取時間培訓本地人才；而反對輸入外勞則有20%。

政府研究輸入運輸業外勞，43%受訪者認為，應改善就業環境吸引新血；29%擔心外勞司機不熟悉路面，容易引致交通意外；16%斥政府長期漠視問題出亂象。

憂外勞司機不熟路釀禍 香港有逾10萬人失業，但又出現有工冇人做，38%受訪者直斥勞動市場資源錯配；32%認為，應增加培訓協助轉行；26%指無法吸引新血入行。

綜觀情況，大部分受訪者直指香港人手短缺問題嚴重，但社會對輸入外勞亦有不少爭議及顧慮，受訪者歸咎政府長期漠視問題，以致人手荒問題積重難返。

本港移民潮加劇。 東方傳媒民意調查 人口老化令勞動力減少。 去年12月私營機構職位空缺率 建造業難吸引年輕人入行。